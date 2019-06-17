Официально продемонстрирован макет истребителя 5 поколения FCAS

В Париже показали макет совместного истребителя трех европейских государств.

Разработчики продемонстрировали макет нового истребителя FCAS. Совместным проектом занимаются три государства: Испания, Франция и Германия. Воздушное судно получило название Future Combat Air System (FCAS).

Отметим, что на данный момент страны оснащены бомбардировщиками Tornado. Вооружение данных самолетов считается устаревшим. Новые истребители должны изменить их уже к 2025 году. Для этого немецким представителям необходимо закупить у коллег истребители пятого поколения F-35. Подобные меры вызвали споры в обществе, в ходе которых одного генерала-лейтенанта даже сместили с должности за поддержку инициативы.

С мая 2016 года государство разрабатывает концепцию FCAS. Сейчас о характеристиках истребителей мало информации. Предположительно, самолеты будут принадлежать к пятому поколению. Они также будут иметь сниженную заметность в воздухе, большой боевой радиус и современные датчики.

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Фото и видео: Telegram/@Крылья войны