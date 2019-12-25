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Офицеры ОМОН рассказали, как относятся к участникам митингов
Сегодня, 9:56
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nastya960

Офицеры ОМОН рассказали, как относятся к участникам митингов

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У правоохранителей нет негатива к протестующим.

В центре Петербурга 21 апреля прошла незаконная акция. Корреспондент "Невских Новостей" выяснил, как полицейские и омоновцы относятся к вышедшим на акцию горожанам.

Офицер ОМОН Вера рассказала журналисту, что какого-либо негатива к людям нет. Она отметила, чтобы не привлекать к себе внимание правоохранителей, нужно быть трезвым и вести себя корректно.

Лейтенант полиции Евгений рассказал, что перед ним 21 апреля стояла простая задача: не допустить правонарушений и сохранить общественный порядок. 

Негатива никакого нет. У всех свое мнение, свое волеизъявление. Работа идет только по тем, кто нарушает общественный порядок. Если человек ведет себя спокойно, никто к нему не подойдет и не задержит.

сотрудник полиции 

Накануне петербуржцы не могли попасть домой из-за несогласованной акции.

Фото: Piter.tv

Теги: акция 21 апреля, омон, полиция
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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