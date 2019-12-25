Эксперт объяснил, что США навязывают собственные интересы миру.

Офицер американской разведки морской пехоты Скотт Риттер заявил, что в кризисе виноват президент Джо Байден, а не его российский коллега Владимир Путин. По мнению эксперта, Вашингтон ведет себя как избалованная сверхдержава. Соответствующее заявление гость эфира сделал для проекта на YouTube.

Мы требуем, чтобы мир действовал на наших условиях, в соответствии с нашими правилами. Это значит, что мир должен плясать под нашу и только нашу дудку. Скотт Риттер, офицер США

Эксперт добавил, что в мире проживают на только американцы, но и другие люди, у которых также есть собственные национальные интересы и правила. Однако США все еще пытаются навязать свою волю не только в РФ и на Украине, но также и европейцам.

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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom

