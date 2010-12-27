Одну полосу на КАД перекроют из-за ремонтных работ

На этом участке водителям придется соблюдать особый скоростной режим.

На участке КАД между развязками с Шафировским проспектом и Колтушским шоссе перекроют одну полосу движения. Ограничения продлятся с 14 по 22 июня. Об этом в пятницу, 14 июня, сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Работы на этом участке проводятся для ликвидации колейности. На второй, третьей и четвертой полосах ввели скоростное ограничение. По трассе, где ведутся работы, водителям придется ехать до 50 км/ч. Дорожные будут ремонтировать дорогу круглосуточно.

Информацию о перекрытии полос вывели на табло, а также установили временные дорожные знаки, барьеры и световую сигнализацию рядом с участком работ.

Также ремонтные работы ведутся до 16 июня между Колтушским и Мурманским шоссе. Там перекрыты две полосы движения.

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