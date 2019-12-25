"Одноклассники" открыли виртуальный зал славы рок-н-ролла

Пользователи соцсети могут создать единую ленту из любимых фото с главными рок-моментами жизни.

Социальная сеть "Одноклассники" открыла виртуальный зал славы рок-н-ролла. Событие приурочено к выходу нового альбома легендарных австралийских рокеров AC/DC. Пластинка получила название Power Up. Она вышла в свет 13 ноября.

До 28 ноября пользователи соцсети могут поделиться любимыми фото с главными рок-моментами жизни. Снимки необходимо публиковать с хештегами #РокЭтоОк #ACDC и #PowerUp. При помощи нового инструмента OK.ru – марафонов – из этих фотографий будет создана единая лента. Два самых удачливых пользователя получат винил с новым альбомом группы AC/DC в подарок.

Подробности: ok.me/NWcE

Ранее "Одноклассники" запустили сервис "Моменты" для ярких фото и видео.

Фото: пресс-служба соцсети