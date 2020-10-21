"Одноклассники" запустили сервис "Моменты" для ярких фото и видео

Пользователи соцсети смогут делиться яркими фрагментами из своей жизни, участвовать в конкурсах и соревноваться в популярности.

Социальная сеть "Одноклассники" запустила новый сервис под названием "Моменты". Теперь пользователи смогут делиться со всеми яркими фрагментами из своей жизни, участвовать в конкурсах и соревноваться в популярности. Рейтинг будет обновляться в режиме реального времени. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В "Моментах" будут доступны привычные функции. Кроме публикации фото и видео (длительностью не более 10 секунд), можно делать надписи на цветном фоне, украшать "моменты" стикерами и масками дополненной реальности. Все фотографии и видеоролики, опубликованные в "Моментах", спустя сутки будут сохраняться в отдельной вкладке в разделе "Фото".

Кроме того, пользователи соцсети смогут отвечать своим "моментом" на "моменты" друзей. Из этих ответов будет складываться цепочка, к которой смогут присоединиться все друзья.

"Моменты" можно публиковать только от личного профиля. До конца года администраторы групп и профилей получат возможность создавать различные конкурсы с "моментами".

Публиковать "Моменты" уже может часть пользователей iOS и Android. В ближайшее время эта функция появится у всех.

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Видео: ОК.ru