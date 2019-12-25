Петербурженка вживила себе в руку ключ от домофона и банковскую карту

Всю операцию девушка со своими друзьями проделали самостоятельно.

В среду, 14 октября, стало известно о том, что 22-летняя жительница Петербурга вживила себе в руку ключ от домофона и банковскую карту. Об этом горожанка рассказала в своём Twitter-аккаунте.

Девушка под ником Hallu отметила, что живет с вживленными чипами уже более года. Всю операцию петербурженка со своими друзьями проделали самостоятельно. В одной руке у горожанки "банковская карта ", а в другой чип с домофоном-ключом и Instaram-страничкой.

Длина капсулы 14мм и она состоит из биостекла. Ребята проводили тесты, сколько не били, сколько не давили, разломать капсулу невероятно сложно. Если вдруг капсула сломается у вас в теле, то все её запчасти просто растворятся в вашем теле. Ничего вас не убьет. Hallu

По словам Hallu, соответствующий чип можно перезаписывать бесконечно. Отмечается, что чип читается с расстояния 2-3 см.

Девушка отметила, что может в любой момент избавиться от чипов за 15 минут. По словам петербурженки, они совершенно не мешают ей жить.

Зачем мне нужен этот чип? Главный ответ — я трансгуманист, я обожаю технологии и всяческие автоматизации. Hallu.

Жительница Северной столицы также отметила, что дома она не выключает свет руками, не пылесосит сама, даже температура в квартире настраивается автоматически.

Ранее мы сообщали о том, что в Смольном предложили лечить петербуржцев от коронавируса с помощью телемедицинских консультаций.

Фото:@Halluart