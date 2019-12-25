В Смольном предложили лечить петербуржцев от коронавируса с помощью телемедицинских консультаций

Помощь на амбулаторном уровне позволяет не допустить ухудшения состояния и госпитализацию в стационар.

В среду, 14 октября, стало известно о том, что власти Северной столицы предложили горожанам лечиться от коронавируса через экраны. Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев призвал активнее использовать телемедицинские консультации в наблюдении и ведении пациентов.

Отмечается, что вовремя оказанная консультация может снизить риск ухудшения состояния и госпитализацию в стационар.

Кроме того, вице-губернатор Николай Бондаренко заявил, что в Петербурге можно привлечь к работе в колл-центрах поликлиник студентов медвузов старших курсов.

Ранее мы сообщали о том, что за последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 34 тыс. человек.

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