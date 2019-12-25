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За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 34 тыс. человек
Сегодня, 10:00
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nadezhda_sib

За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 34 тыс. человек

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Объем тестирования достиг рекордного показателя.

За последние сутки в Петербурге на коронавирус протестировали 34287 человек, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. 

Под медицинским наблюдением находится 2847 человек. Из них 24 ― в обсерваторе, 810 ― контактные, 2013 ― на самоизоляции.

Специалисты обработали 318 вызовов, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Ранее стало известно, как петербуржцы могут сделать бесплатный тест на коронавирус. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, тестирование
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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