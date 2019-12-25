За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 34 тыс. человек

За последние сутки в Петербурге на коронавирус протестировали 34287 человек, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
Под медицинским наблюдением находится 2847 человек. Из них 24 ― в обсерваторе, 810 ― контактные, 2013 ― на самоизоляции.
Специалисты обработали 318 вызовов, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.
Ранее стало известно, как петербуржцы могут сделать бесплатный тест на коронавирус.
Фото: Piter.TV
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