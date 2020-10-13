Стало известно, как петербуржцы могут сделать бесплатный тест на коронавирус

Об этом рассказал глава Комздрава Дмитрий Лисовец.

Дети, которые контактировали с пациентами с коронавирусом, по эпидпоказаниям должны обследоваться в петербургских клиниках бесплатно. Об этом в эфире телеканала "78" рассказал глава Комздрава Дмитрий Лисовец.

Специалист подчеркнул, что при этом идти в поликлинику не нужно, необходимо вызвать участкового врача и описать ситуацию. Если на руках нет документов, подтверждающих факт контакта с зараженным, врач сам должен уточнить эти сведения в Роспотребнадзоре.

Также в Петербурге сохраняется право по своему желанию сдать анализы бесплатно. Однако, опыт показал, что всем желающим ради интереса тест сделать не могут. Его можно сделать бесплатно только по назначению врача, если есть симптомы или был контакт с больным. Глава Комздрава отметил, что если есть симптомы, то врачи обязаны сделать тест на коронавирус.

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Фото: Piter.TV