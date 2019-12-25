Прямой экспресс из Оренбурга в Петербург начнет курсировать с 13 декабря

Как сообщили в ФПК, поезда будут отправляться через день из Оренбурга в 19:20 по местному времени и прибывать в Петербург в 7:19, через сутки.

Стало известно, что с 13 декабря запустят прямой поезд между Петербургом и Оренбургом. Об этом рассказали в Федеральной пассажирской компании (ФПК).

Как сообщили в ФПК, поезда будут отправляться через день из Оренбурга в 19:20 по местному времени и прибывать в Петербург в 7:19, через сутки. Из Северной столицы экспресс отправится в 14:30, а в Оренбурге он будет в 6:43 по местному времени.

Добавим, что маршрут проходит через Тверь, Рязань, Пензу, Самару.

В ТАСС отметили, что поезд состоит из одноэтажных вагонов – СВ, купейных и плацкартных. Они оборудованы кондиционерами.

Ранее с 12 декабря РЖД возобновит железнодорожное сообщение с Хельсинки. После покупки билета россиянам, прибывающим из Финляндии, необходимо будет заполнить анкету на портале госуслуг и в течение 72 часа с момента прибытия пройти ПЦР-тест при отсутствии QR-кода.

Фото: Piter.tv

