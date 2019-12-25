Одна из поправок в Конституцию коснется защиты детей

Голосование пройдет 22 апреля этого года.

В среду, 22 апреля 2020 года, в России состоится голосования по поправкам в Конституцию. Важнейшие изменения в Основной закон страны будут касаться, в том числе, семейных ценностей и защиты детей. Сейчас идет активная работа над каждой поправкой. Обсуждения ведутся и среди депутатов Законодательного собрания Ленобласти. По поводу поправок в статью о защите детей высказался депутат, заместитель секретаря Ленинградского областного регионального отделения партии "Единая Россия", политолог Алексей Ломов.

Он заявил, что семья и дети – это гарантия будущего России. Демография является самой главной проблемой и заботой государства, поэтому он считает поправки в статью о детях "верными и правильными". Ломов подчеркнул настрой государства на развитие, улучшение качества жизни населения, геополитику в больших масштабах. Он считает, что принятие таких поправок позволит принимать законы, которые "стимулируют и стабилизируют ситуацию" в стране.

В частности, предложено упомянуть в Конституции детей, оставшихся без попечения. По мнению Ломова, закрепление этого статуса позволит не отказываться от поддержки сирот. Он отметил, что если государство берет на себя функции родителей, то оно обязано дать ребенку все, что должны ему дать мама с папой.

Ранее мы писали, что Госдума одобрила поправки в Конституцию во втором чтении.

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