Одиночные пикеты против снега прошли в Петербурге

Акция прошла в центре города. Задержаний не было.

Днем 9 февраля в Петербурге прошла серия одиночных пикетов. Петербуржцы протестовали против снега на Невском проспекте. Кадрами с места событий поделился мобильный корреспондент Piter.tv.

На плакатах, которые принесли с собой пикетчики, располагались красочные лозунги. Участники акции призывали властей города плотно заняться уборкой снега. Отметим, что на акции также присутствовал известный петербургский активист Крассимир Врански.

По предварительной информации, задержаний не было. За происходящим наблюдали сотрудники полиции, некоторые из них подходили к протестующим и проверяли документы.

Ранее мы сообщали, что в центре Петербурга усиленно убирают снег. Занимаются этим и коммунальные службы, и работники жилищных агентств.

Видео: Piter.tv