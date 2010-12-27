Один из «создателей» «фабрики троллей» опроверг связь с Кремлем

Медиа придумали легенду: эксперт развенчал миф о связи «фабрики троллей» с Кремлем

Андрей Михайлов называет себя одним из создателей так называемой "фабрики троллей" из Ольгино. В беседе с журналистами он развеял мифы о том, что проект был создан при участии Кремля.

На связь с журналистами вышел некий Андрей Михайлов, который представился человеком, стоявшим "у истоков медиаимперии Евгения Пригожина". Речь, в частности, идет о так называемой "фабрики троллей" в Ольгино, о которых периодически вспоминают в последние годы, однако никто так и не видел. Запутанная история даже стала основой для мемов в Сети.

Анонимные источники при этом делились своими предположениями, что "фабрика троллей" могла оказаться неким "домашним заданием" Кремля бизнесмену. При этом не было найдено даже косвенных доказательств этих теорий. Из озвученных версий вытекало, что за этот проект Пригожин якобы мог получать "миллиардные госконтракты": напомним бизнес предпринимателя связан с кейтерингом.

Однако Михайлов заявил, что все эти домыслы не соответствуют действительности, и значимость "фабрики" в СМИ значительно завышена.

"Это идея непосредственно Евгения Викторовича Пригожина", — утверждает он.

Как пишет Meduza, в беседе с журналистами Михайлов, проанализировав все, что он слышал и видела за время работы с Пригожиным, заявил, что бизнесмен "ни от кого он "поручений" не получал, ни с кем не советовался и разрешения не спрашивал".

"И никогда ни от каких "башен" команд не было, — подытожил он, — все исходило непосредственно от Пригожина".

Кроме того, предприниматель якобы лично выбрал помещение, в котором будут работать "тролли". Так называя "фабрика" находится в здании в Лахте по дороге в коттеджный поселок "Северная Венеция" на Лахтинском Разливе, где расположена дача Пригожина.

"Кстати, "фабрикой троллей" мы никогда эту структуру не называли, — добавил Михайлов, — это чисто журналистский бренд, который прилип намертво".

Независимый политический аналитик Александр Асафов разделяет тот факт, что, если так называя "фабрика троллей" и существует, то с Кремлем она никак не связана.

"Мне неизвестно, являются ли действительностью слухи о существовании легендарной "фабрики троллей". Об этом часто писали, много пишут, - заметил эксперт. - И уже вот такая легенда, вплоть до того, что вот эта "фабрика" вмешивается в американские выборы. Потом американцы вводят санкции против каких-то там людей, обосновывая это тем, что они работают на этой "фабрике".

Но тем не менее вот такая вот легенда есть. О том, что она реальна, я не очень уверен. Но в медиа такая легенда создана.

Надо отметить, что приписывание подобной "фабрики" государственной воле, на мой взгляд, ошибочно. Даже если она существует, она совершенно точно не является подразделением российской какой-либо спецслужбы для выполнения операций в киберпространстве, не является никаким подразделением администрации президента, конечно же, не является подразделением генерального штаба ВС РФ. Если это и есть в каком-то виде, то, скорее всего, это просто организация для выполнения задач по пиару, по черному пиару, по репутационному менеджменту. Но, впрочем, журналисты об этом и сами пишут, хотя, конечно, задача привязать это максимально к Кремлю или лично Владимиру Путину, она понята. Понятно, зачем это делается. Но, на мой взгляд, это совершенно не соответствует действительности".

Асафов также отметил, что все легенды, которыми окутана так называя "фабрика троллей", похожи на регулярную истерику украинских политиков и СМИ, которые пытаются обвинить Путина лично во всех происшествиях.