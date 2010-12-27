Один из мальчиков, которые провалились под лед Невы, погиб. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по Петербургу.
Напомним, что днем 25 марта в реку Неву на проспекте Обуховской Обороны упали двое детей. В службу "01" позвонила мать одного из пострадавших. Она рассказала, что ее ребенок ушел под лед и находится в 15 метрах от берега.
Спасатели успели вытащить одного из подростков. Они эвакуировали ребенка на берег с помощью веревки. В данный момент пострадавшему оказывают медицинскую помощь.
Второго мальчика готовятся искать водолазы. На место трагедии прибыли психологи.
Ранее мы сообщали о том, что Двое детей провалились под лед на проспекте Обуховской Обороны
Фото:дтп и чп петербург/вк
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