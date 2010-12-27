Второй ребёнок госпитализирован.

Один из мальчиков, которые провалились под лед Невы, погиб. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по Петербургу.

Напомним, что днем 25 марта в реку Неву на проспекте Обуховской Обороны упали двое детей. В службу "01" позвонила мать одного из пострадавших. Она рассказала, что ее ребенок ушел под лед и находится в 15 метрах от берега.

Спасатели успели вытащить одного из подростков. Они эвакуировали ребенка на берег с помощью веревки. В данный момент пострадавшему оказывают медицинскую помощь.

Второго мальчика готовятся искать водолазы. На место трагедии прибыли психологи.

Ранее мы сообщали о том, что Двое детей провалились под лед на проспекте Обуховской Обороны

Фото:дтп и чп петербург/вк