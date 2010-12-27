Инцидент произошел сегодня днем на проспекте Обуховской Обороны.

В Петербурге началась доследственная проверка по факту гибели школьника на Неве. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

Напомним, что инцидент произошел сегодня днем на проспекте Обуховской Обороны. Два мальчика вышли на лед и провалились.

Спасатели успели вытащить одного из подростков. Они эвакуировали ребенка на берег с помощью веревки. В данный момент пострадавшему оказывают медицинскую помощь.

Второго мальчикаищут водолазы.

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Фото:дтп и чп петербург/вк