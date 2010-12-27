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В Петербурге началась доследственная проверка по факту гибели школьника на Неве
Сегодня, 22:23
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге началась доследственная проверка по факту гибели школьника на Неве

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Инцидент произошел сегодня днем на проспекте Обуховской Обороны.

В Петербурге началась доследственная проверка по факту гибели школьника на Неве. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Санкт-Петербургу. 

Напомним, что инцидент произошел сегодня днем на проспекте Обуховской Обороны. Два мальчика вышли на лед и провалились. 

Спасатели успели вытащить одного из подростков. Они эвакуировали ребенка на берег с помощью веревки. В данный момент пострадавшему оказывают медицинскую помощь. 

Второго мальчикаищут водолазы.

Ранее мы сообщали о том, что на канале Грибоедова неизвестный решил пробежаться по льду 

Фото:дтп и чп петербург/вк

 

Теги: дети провалились под лед невы, новости спб, общество, су ск рф
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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