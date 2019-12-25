Один человек погиб в ДТП на дорогах Петербурга за сутки

За минувшие сутки, 15 апреля, в Петербурге произошло 186 ДТП, в Ленобласти в это время случилось 47 аварий. Такие цифры озвучил городское управление ГИБДД в своем официальном паблике "ВКонтакте".
Во всех 233 ДТП оказалось 13, в которых пострадали люди, в остальных случаях имели место только повреждения самих транспортных средств. Помощь медиков или госпитализация понадобилась также 13 людям в городе и области в совокупности, один человек погиб. Жизнь петербуржца унесло дорожное происшествие, случившееся на дорогах города.
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Фото: pixabay
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