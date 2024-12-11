На месте работают дознаватели МЧС, которые установят причину пожара.

Один человек погиб при пожаре в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС России.

Инцидент произошел 12 января на улице Ильинская. Поступило сообщение о возгорании кровли жилого дома. В результате пожара один человек погиб. Еще двое были спасены прибывшими на место специалистами. Работы по тушению пожара продолжаются. На месте работают дознаватели МЧС, которые установят причину происшествия.

Ранее мы сообщали, что в подмосковной Яхроме потушили крупный пожар.

Видео: МЧС Нижегородской области