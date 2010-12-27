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October Beer Festival познакомил петербуржцев с культурой потребления безалкогольного пива
Сегодня, 17:34
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lesjasap
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October Beer Festival познакомил петербуржцев с культурой потребления безалкогольного пива

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В субботу Россию захватил October Beer Festival - пивоваренный фестиваль.

По всей России 28 октября любители пивоваренной продукции отмечали October Beer Festival. Фестиваль прошел одновременно на восьми пивоварнях компании “Балтика”. Стать участниками праздника смогли жители Воронежа, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Самары, Тулы, Хабаровска, Ярославля и Санкт-Петербурга. Попасть на мероприятия фестиваля могли только гости, которым уже исполнилось 18 лет.
 
Уже четвертый год организаторы знакомят ценителей низкокалорийного алкогольного напитка с современными технологиями его производства и культурой потребления пива. Эксперты рассказывают о современных новинках, в частности, о сортах безалкогольного пива. Знали ли вы, что “Балтика” выпускает уже семь сортов безалкогольного пива? Мы - нет. Но тем не менее, интерес к ним постепенно возрастает у россиян в связи с популяризацией здорового образа жизни.
 
 
Помимо “образовательной” программы фестиваль не обошелся без развлекательных зон и даже аттракционов. Например,на территории праздника в Петербурге можно было раскрутить гигантский спиннер, попробовать себя в чеканке монет или получить предсказание от настоящих баварских фрау. Также при получении специального значка гости могли беспрепятственно пройтись по территории завода и увидеть как происходит производство пива вживую. Экскурсоводы развеяли сложившиеся мифы о янтарном напитке и показали желающим все этапы изготовления: от проращивания зерна до отправки готового продукта на точки продаж. Самые разборчивые в данных вопросах гости стали участниками викторины с ценными призами. А закончилось мероприятие массовой дегустацией лучших сортов пива, предоставленных организаторами. 
 
Теги: october beer festival , балтика , пиво , пивоваренный завод балтика , фестиваль , фестиваль пива
Категории: Новости компаний Новости России

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