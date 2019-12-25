Очно посещать занятия в Высшей школе экономики смогут только привитые студенты

Для студентов будет организована вакцинация.

Учиться очно в 2021-2022 году в Высшей школе экономики смогут студенты, которые прошли вакцинацию или переболели коронавирусом. Информация об этом появилась 6-го июля на сайте ВШЭ.

В вузе сохранится масочный режим и социальная дистанция. Офлайн-занятия будут проводить в группах не более 50 человек.

Те, кто не сделал прививку и не имеет противопоказаний, а также не переболел COVID-19 смогут посещать офлайн-занятия, но только те, которые невозможно организовать дистанционно. В аудитории в таком случае будет не более 15 человек. В иных случаях придется предоставлять отрицательный ПЦР-тест. Решение об этом еще прорабатывается.

По остальным занятиям для таких студентов и аспирантов будет организовано дистанционное обучение, посещение помещений и зданий Вышки в иных ситуациях для них будет запрещено. говорится в сообщении.

Первокурсники смогут вакцинироваться на месте учебы. Несовершеннолетние студенты могут посещать занятия до наступления 18 лет.

Фото: Pexels / Vlada Karpovich