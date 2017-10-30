После снегопада в Петербурге очистят более 13 тыс. кровель

Город сможет дополнительно направить на уборку крыш ещё 1987 работников.

После обрушившегося на Северную столицу снегопада коммунальщики очистят около 13 300 кровель домов. Об этом пишет spb.aif.ru со ссылкой на слова губернатора Александра Беглова.

Напомним, что циклон принёс в город снегопад: за ночь толщина снежного покрова превысила 15 см. В связи с этим было проведено экстренное совещание правительства Северной столицы. Прямо сейчас на крышах города работают 550 кровельщиков: они ликвидируют сугробы и обеспечивают безопасность подходов к парадным.

По словам градоначальника, Петербург сможет дополнительно направить на уборку крыш ещё 1987 работников.

Ранее мы сообщили о том, что за ночь из Петербурга вывезли восемь тыс. "кубов" снега.

Фото: Piter.TV