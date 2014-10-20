За ночь из Петербурга вывезли восемь тыс. "кубов" снега

В устранении последствий снежной бури задействованы более 900 единиц техники и около 400 специалистов ручного труда.

Свыше восьми тыс. кубометров было вывезено из Северной столицы за последние сутки. Об этом сообщила пресс-служба комитета по благоустройству.

С начала внезапного снегопада дорожные ведомства борются со стихией на проезжих частях центральных магистралей. Сейчас работа ведётся и на улицах второстепенного значения. В устранении последствий снежной бури задействованы более 900 единиц техники и около 400 специалистов ручного труда.

Напомним, что за первые 12 часов понедельника, 28 ноября, в городе выпало 8,5 см осадков. За ночь покров дорос до 20 см. Утром на уборку вышли 870 единиц техники и более 930 работников ручного труда с лопатой наперевес.

Ранее мы сообщили о том, что в ноябре 2023 года Петербург побил семилетний рекорд по количеству снега.

Фото: Правительство Петербурга