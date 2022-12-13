За выходные в Ленобласти очистили 33 тыс. км региональных дорог и обочин

В субботу и в воскресенье на территории региона выпала трет месячной нормы осадков.

За субботу и воскресенье, 12 и 13 марта, в Ленинградской области от снега и льда было очищено 33 тыс. км дорог и обочин. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

В минувшие выходные в 47-ом регионе выпала треть месячной нормы осадков: для борьбы с последствиями стихии на дороги вышли более 4 тыс. сотрудников коммунальных и дорожных служб на 1,5 тыс. спецмашинах.

Заявки на очитку асфальта от снега можно оставить на странице Снежного штаба Ленобласти ВКонтакте: кроме того, для вопросов, связанных с уборкой дорог, работает "горячая" линия по ситуации на региональных дорогах 8(812) 251-42-84, а также Тelegram-канал дорожников региона.

Фото: Правительство Ленобласти