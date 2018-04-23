Очевидец сообщил об аварийной посадке гражданского самолета на аэродроме в Левашово

Сегодня днем, 23 апреля, на военный аэродром Левашово под Петербургом приземлился гражданский самолет. По мнению очевидцев, пассажирский лайнер совершил незапланированную аварийную посадку. Канал Piter.TV публикует видео инцидента, которое к нам в редакцию прислал свидетель подозрительной посадки.
Очевидец уточнил, что ЧП произошло примерно в 13 часов дня. В это время автор видео ехал по КАД в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Мужчина заметил, как бело-красный пассажирский лайнер резко пошел на снижение.
Я увидел небольшую вспышку в районе двигателя, достал телефон и начал снимать.
Очевидец в письме Piter.TV
Отметим, что на видео вспышки и огня нет, но за самолетом тянется черная полоса, напоминающая дым. На эксклюзивных кадрах видно, что самолет действительно идет на посадку, однако момент контакта с землей в ролик не попал.
Журналисты Piter.TV связались с пресс-службой Западного военного округа. Там не смогли подтвердить факт аварийной посадки самолета.
Изложенная Вами информация на 15:50 (Мск) 23 апреля 2018 года не подтверждается.
пресс-служба ЗВО