Очевидец сообщил об аварийной посадке гражданского самолета на аэродроме в Левашово

По словам свидетеля ЧП, за пассажирским лайнером тянулся шлейф из черного дыма.

Сегодня днем, 23 апреля, на военный аэродром Левашово под Петербургом приземлился гражданский самолет. По мнению очевидцев, пассажирский лайнер совершил незапланированную аварийную посадку. Канал Piter.TV публикует видео инцидента, которое к нам в редакцию прислал свидетель подозрительной посадки.

Очевидец уточнил, что ЧП произошло примерно в 13 часов дня. В это время автор видео ехал по КАД в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Мужчина заметил, как бело-красный пассажирский лайнер резко пошел на снижение.

Я увидел небольшую вспышку в районе двигателя, достал телефон и начал снимать. Очевидец в письме Piter.TV

Отметим, что на видео вспышки и огня нет, но за самолетом тянется черная полоса, напоминающая дым. На эксклюзивных кадрах видно, что самолет действительно идет на посадку, однако момент контакта с землей в ролик не попал.

Журналисты Piter.TV связались с пресс-службой Западного военного округа. Там не смогли подтвердить факт аварийной посадки самолета.