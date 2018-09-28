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Очевидцы заметили падение плитки с жилого дома на Большеохтинском
Сегодня, 12:31
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arteliseev

Очевидцы заметили падение плитки с жилого дома на Большеохтинском

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Пользователи соцсетей построили свои версии происходящего.

В ночь на 21 июля в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" пользователи разместили фотографии упавшей плитки с дома №27 по Большеохтинскому проспекту.

В комментариях к записи развернулась дискуссия, по какой причине дома медленно разрушаются. 

"Это мой район,эта плитка сыпиться уже лет 10 если не больше!!!"

"Это какая то примета, но я забыл к чему"

"Ну так а что вы хотели. дома как минимум половину своего срока отстояли,капитального ремонта не видели,подождите еще десяток лет и хрущи будут как карточные домики рушиться"

"На КИМа дом 4 когда начало отваливаться, практически сразу поставили леса и заменили плитку на штукатурку, надеюсь что и здесь ждать не станут, когда кого-нибудь убьет"

- написали комментаторы. 

Суммировал комментарии пользователь, который переиначил название песни группы "Ленинград" в "В Питере - сыпь". 

Фото: vk.com/spb_today

Теги: дома, очевидцы, штукатурка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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