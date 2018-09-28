Очевидцы заметили падение плитки с жилого дома на Большеохтинском

Пользователи соцсетей построили свои версии происходящего.

В ночь на 21 июля в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" пользователи разместили фотографии упавшей плитки с дома №27 по Большеохтинскому проспекту.

В комментариях к записи развернулась дискуссия, по какой причине дома медленно разрушаются.

"Это мой район,эта плитка сыпиться уже лет 10 если не больше!!!" "Это какая то примета, но я забыл к чему" "Ну так а что вы хотели. дома как минимум половину своего срока отстояли,капитального ремонта не видели,подождите еще десяток лет и хрущи будут как карточные домики рушиться" "На КИМа дом 4 когда начало отваливаться, практически сразу поставили леса и заменили плитку на штукатурку, надеюсь что и здесь ждать не станут, когда кого-нибудь убьет" - написали комментаторы.

Суммировал комментарии пользователь, который переиначил название песни группы "Ленинград" в "В Питере - сыпь".

Фото: vk.com/spb_today