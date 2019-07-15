В мусорном баке на Курляндской улице нашли мертвого младенца

Страшную находку обнаружили местные жители.

Утром 6 мая жители Адмиралтейского района Петербурга обнаружили страшную находку. В одном из мусорных баков на Курляндской улице они нашли бездыханное тело младенца. Об этом пишут "Невские Новости".

Полицию вызвали очевидцы. Работник ближайшего магазина рассказал, что к моменту открытия в 11 утра, стражи порядка уже были на месте. Предположительно, тело ребенка оставили в баке с 6 до 8 утра.

Очевидцы полагают, что ребенка принесли уже мертвым, так быстро он бы не умер. Под подозрением местных жителей находятся беременные женщины-мигрантки, поскольку младенец был неславянской внешности. Его тело не было спрятано, а лежало сверху на картонке.

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Фото: "Невские новости"