На улице Копинского сгорел балкон пятиэтажки

В Калининском районе Санкт-Петербурга 13 апреля вечером загорелся балкон в многоквартирном жилом доме. Об этом рассказали очевидцы.
Инцидент случился на улице Карпинского, в доме №38к7. На балконе второго этажа вспыхнул огонь. В результате пожара соседние балконы закоптились и стали черными. Известно, что жильцы пытались самостоятельно потушить пожар, но и спасателей на место происшествия вызвали.
Спустя некоторое время на место возгорания прибыли три пожарные машины и 14 человек личного состава. Огонь был потушен к 19.31.
Информации о пострадавших нет. Также неизвестна причина возгорания.
Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург