На улице Копинского сгорел балкон пятиэтажки

В Петербурге сгорел балкон жилого дома, а также четыре соседних балкона оказались поврежденными.

В Калининском районе Санкт-Петербурга 13 апреля вечером загорелся балкон в многоквартирном жилом доме. Об этом рассказали очевидцы.

Инцидент случился на улице Карпинского, в доме №38к7. На балконе второго этажа вспыхнул огонь. В результате пожара соседние балконы закоптились и стали черными. Известно, что жильцы пытались самостоятельно потушить пожар, но и спасателей на место происшествия вызвали.

Спустя некоторое время на место возгорания прибыли три пожарные машины и 14 человек личного состава. Огонь был потушен к 19.31.

Информации о пострадавших нет. Также неизвестна причина возгорания.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург