Очевидцы сняли на видео посадку самолета между смерчами в Адлере

Накануне в Адлере пилоту самолета пришлось садить лайнер, маневрирую между несколькими смерчами. Все остальные рейсы были перенесены в Краснодар.

В социальных сетях активно расходится видео вчерашних смерчей под Адлером. Во вторник, 29 августа, в районе города образовалось сразу несколько водяных воронок. На видео попал самолет, который заходил на посадку между смерчами.

Рейсы, которые должны были сесть в Адлере вчера перенесли в Анапу и Краснодар. Еще несколько рейсов отложили. К вечеру в районе города было девять смерчей. Видео и фото природного явления в большом количестве выкладывают в социальных сетях.

МЧС накануне сообщил, что в районе возможно образование смерчей. Также ведомство предупреждало о ливнях с градами и грозами. Шквалистый ветер может разгоняться до 25 метров в секунду. Такая погода продержится в Адлере и Сочи еще и 30 и 31 августа.

Видео: ВКонтакте / Алексей Воронцов