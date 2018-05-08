Очевидцы сняли на видео больше сотни выброшенных ёлок рядом с Приморской

Ёлки не успели продать и просто вывезли со склада.

В Петербурге сотни ёлок выбросили на Васильевском острове. Об этом сообщает мобильный корреспондет Piter.TV.

Сегодня, 8 мая, очевидцы обнаружили на Васильевском острове в 1-1,5 км от станции метро "Приморская" на Морской набережной сотни выброшенных ёлок, которые, по всей видимости, не успели продать на Новый год и вывезли со склада.

На видео можно заметить, что ёлки свалены в одну кучу, а их ветки связаны веревками, благодаря чему можно сразу понять, что ёлки, действительно, вывезены с новогоднего базара.

Отметим, что это уже не первый год, когда незаконная торговля "зимними деревьями" приводит к такому результату.

Видео: Piter.TV