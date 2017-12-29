В Петербурге после Нового года остались брошенные елочные базары с ненужными деревьями

В разных районах города петербуржцев возмущают оставленные на улицах елки, которые продавцы решили не убирать с улиц.

Как сообщают петербуржцы, по разным районам города раскиданы брошенные елочные базары. Деревья практически валяются на улицах. Продавцы оставили ненужный после Нового года товар без присмотра и ушли. Подобная ситуация складывается на улицах и проспектах Васильевского острова, Комендантского проспекта и около станции метро Дыбенко.

Отметим, что на территории Северной столицы елочные базары работали в период с 20 по 31 декабря. Жители рассказывают, что ситуации с брошенными срубленными елками в прошлом году не было.

В комментариях к данной новости в соцсетях обсуждают вопрос относительно изучения спроса на елочную продукцию. По мнению пользователей Интернета, такой хаос торговцы оставили после себя из-за плохой работы менеджеров по продажам. Они также же отмечают, что оставшиеся деревья можно было бы направить в качестве пищи для голодающих животных, например, зубров, которые находятся в питомниках и центрах содержания брошенных диких животных.