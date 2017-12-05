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Река Охта окрасилась в мутно-малахитовый цвет‍
Вчера, 13:35
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alexandra08
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Река Охта окрасилась в мутно-малахитовый цвет‍

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Речь идет об участке от Оккервиля до Невы.

Реки Охта и Оккервиль окрасились в малахитовый цвет. Об этом 17 июля  сообщили петербуржцы в социальных сетях.

Речь идет об участке от Оккервиля до Невы. Днем 17 июля жители Петербурга заметили, что Охта поменяла цвет. Вода в реке стала мутно-зеленой. 

Реки Охта и Оккервиль за утро приобрели странный мутно-малахитовый цвет. В 112 сообщено, будут думать.

Роман Левченко.

На данный момент точную причину окраса Охты узнать не удалось. Ранее Piter.TV писал, что петербуржцев напугала зеленая жижа на Выборгской набережной.

Фото: ДТП и ЧП / ВК. 

Теги: вода окрасилась , оккервиль , река нева , река оккервиль , река охта
Категории: Новости СПб Картина дня

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