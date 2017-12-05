Река Охта окрасилась в мутно-малахитовый цвет‍

Реки Охта и Оккервиль окрасились в малахитовый цвет. Об этом 17 июля сообщили петербуржцы в социальных сетях.
Речь идет об участке от Оккервиля до Невы. Днем 17 июля жители Петербурга заметили, что Охта поменяла цвет. Вода в реке стала мутно-зеленой.
Реки Охта и Оккервиль за утро приобрели странный мутно-малахитовый цвет. В 112 сообщено, будут думать.
Роман Левченко.
На данный момент точную причину окраса Охты узнать не удалось. Ранее Piter.TV писал, что петербуржцев напугала зеленая жижа на Выборгской набережной.
Фото: ДТП и ЧП / ВК.