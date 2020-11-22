На следующее утро мусорные баки вернулись к парадным.

Очевидцы обратили внимание на "коммунальную фотосессию" на улице Костюшко. Местный житель показал подписчикам группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" происходящее у дома №54. Сначала работники коммунальной службы фотографировали стоящую у парадной урну, после чего переносили перевозили ее к следующей парадной.

На следующее утро урны появились у каждого из семи подъездов.

Ранее мы сообщали о том, что на набережной Карповки появились фигуры ангела и медсестры. Авторство работы принадлежит одному известному стрит-арт художнику.

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