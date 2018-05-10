Очевидцы: не доезжая до Пушкина горят поля

На данный момент пожар никто не тушит.

Сегодня, 10 мая, рядом с ж/д станцией "Верево" не доезжая до Пушкина загорелись поля. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.

По словам очевидца, пожар на поле достаточно большой. Автор видео даже предположил, что огонь может перекинуться на близлежащие дома.

Чувствую пригород начнёт гореть. Говорит корреспондент

Сотрудники пожарной службы на месте возгорания пока не наблюдаются, что может привести к плачевным последствиям.

Напомним, что сегодня на Северном проспекте подожгли квартиру.