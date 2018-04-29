На Кубинской улице трава напугала петербуржцев

В Петербурге загорелась трава в Московском районе.

В Санкт-Петербурге 29 апреля жителей города потревожила самая обычная трава. Дело в том, что растения загорелись и в результате образовался густой дым. Тем временем автомобилисты подумали, что где-то произошел сильный пожар.

Об инциденте сообщили читатели Piter.tv. В итоге выяснилось, что траву успешно потушила бригада пожарных, а пострадавших нет. Отметим, что на кадрах видеозаписи видно, что растения чрезмерно сухие. Известно, что такое состояние растительности приводит к пожарам во время солнечной погоды.

Видео: Piter.tv