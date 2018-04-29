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На Кубинской улице трава напугала петербуржцев

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В Петербурге загорелась трава в Московском районе.

В Санкт-Петербурге 29 апреля жителей города потревожила самая обычная трава. Дело в том, что растения загорелись и в результате образовался густой дым. Тем временем автомобилисты подумали, что где-то произошел сильный пожар. 

Об инциденте сообщили читатели Piter.tv. В итоге выяснилось, что траву успешно потушила бригада пожарных, а пострадавших нет. Отметим, что на кадрах видеозаписи видно, что растения чрезмерно сухие. Известно, что такое состояние растительности приводит к пожарам во время солнечной погоды. 

Видео: Piter.tv

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Теги: горит трава , новости петербург , новости спб , петербург , происшествия спб
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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