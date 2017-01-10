Очевидцы: напротив Елизаветинской больницы на заборе висел замерзший человек

Мужчина замерз насмерть.

Комментарии одного из популярных петербургских пабликов в соцсети буквально взорвались после фотографии от очевидца: на углу перекрестка Северного проезда и Светлановского проспекта прямо на заборе повис человек. Мужчина был полураздет – его тело от груди до колен было без одежды – и мертв.

Примечательно, что этот перекресток находится напротив здания Хосписа №4 и Елизаветинской больницы. Примерное местонахождение замерзшего человека отмечено красной дугой на изображении ниже. На призывы пользователей помочь мужчине последовали комментарии о том, что рядом и так больница.

так там и стоит скорая и полиция для помощи. – Ирина Кихай

ну он наверное умер от чего то другого может выпил левак или много неужели замерз?! – Татьяна Ваваева

Комментарии были полны больше насмешками из-за вида, в котором остался мужчина незадолго до смерти и обоюдных ругательств между пользователями.

Спустя меньше часа после публикации фотографии тело с забора сняли, участок огорожен лентой.

В пресс-службе Елизаветинской больницы Piter.TV ответили, что администрация не была в курсе ситуации до нашего звонка. Чуть позже нам разъяснили, что вызов, связанный с этим человеком, ни к Елизаветинской больнице, ни к соседствующему с ней хоспису не поступал. Скорая помощь, вероятно, была вызвана прохожими, и увезли замерзшего явно в другое учреждение. Пациентом или бывшим посетителем обоих заведений умерший человек также не являлся.

Также очевидцы сообщали ранее, что Нева у Обуховской обороны покрылась радужными пятнами.

Фото: Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург / ВКонтакте; скрин Google-карты