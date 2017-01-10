Очевидцы: напротив Елизаветинской больницы на заборе висел замерзший человек

Комментарии одного из популярных петербургских пабликов в соцсети буквально взорвались после фотографии от очевидца: на углу перекрестка Северного проезда и Светлановского проспекта прямо на заборе повис человек. Мужчина был полураздет – его тело от груди до колен было без одежды – и мертв.
Примечательно, что этот перекресток находится напротив здания Хосписа №4 и Елизаветинской больницы. Примерное местонахождение замерзшего человека отмечено красной дугой на изображении ниже. На призывы пользователей помочь мужчине последовали комментарии о том, что рядом и так больница.
так там и стоит скорая и полиция для помощи.
– Ирина Кихай
ну он наверное умер от чего то другого может выпил левак или много неужели замерз?!
– Татьяна Ваваева
Комментарии были полны больше насмешками из-за вида, в котором остался мужчина незадолго до смерти и обоюдных ругательств между пользователями.
Спустя меньше часа после публикации фотографии тело с забора сняли, участок огорожен лентой.
В пресс-службе Елизаветинской больницы Piter.TV ответили, что администрация не была в курсе ситуации до нашего звонка. Чуть позже нам разъяснили, что вызов, связанный с этим человеком, ни к Елизаветинской больнице, ни к соседствующему с ней хоспису не поступал. Скорая помощь, вероятно, была вызвана прохожими, и увезли замерзшего явно в другое учреждение. Пациентом или бывшим посетителем обоих заведений умерший человек также не являлся.
Также очевидцы сообщали ранее, что Нева у Обуховской обороны покрылась радужными пятнами.
Фото: Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург / ВКонтакте; скрин Google-карты
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