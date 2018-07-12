Нева у Обуховской обороны покрылась радужными пятнами

В реку сходят нефтепродукты.

В пятницу, 8 ноября, петербуржцы, живущие недалеко от дома №110 по проспекту Обуховской обороны, заметили радужные пятна на Неве. Очевидец, выложивший видео с плывущими разводами в соцсети, написал, что нефтепродукты сочатся из труб, спрятанных под плитами, и движутся в сторону Уткиной заводи.

В пресс-службе комитета по природопользованию и обеспечению экологической безопасности Piter.TV сказали, что специалисты также в курсе ситуации и уже отправили на место бригаду.

Если действительно будут обнаружены пятна, они будут ликвидированы: либо обработаны активной пеной, либо огорожены у плит, чтобы это не расходилось дальше по Неве. – сказали в пресс-службе комитета.

Далее за свою пострадавшую подопечную возьмется Росприроднадзор и установит источник загрязнения.

Буквально вчера на Обводном канале вместе с утками также "плавали" нефтяные пятна.

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