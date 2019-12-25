Пьяная уроженка Барнаула насмерть замерзла в реке Волхов после падения

Предположительно, женщина не смогла подняться.

Незадолго до полуночи в понедельник, 15 марта, в полицию Киришского района Ленобласти обратился местный житель, увидевший на берегу реки Волхов в Киришах мертвую женщину. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

Прибывшая на место полиция установила, что на трупе нет внешних повреждений и признаков насильственной смерти. Умершей оказалась 44-летняя уроженка Барнаула, которая проживала в Киришах с приятелем. Известно, что 14 марта женщина была заявлена как потерявшаяся, а днем ранее, как выяснилось, сильно поссорилась с сожителем и ушла из дома. Нетрезвая барнаулка отправилась бродить по берегу Волхова, и в один момент под ее ногами осыпался глиняный берег. После падения пьяная женщина не смогла подняться и предположительно замерзла в ледяной воде.

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