Очевидцы: на Комендантском проспекте сбили пешехода

Сообщается, что человек лежит на асфальте и не шевелится.

В Приморском районе вне зоны пешеходного перехода сбили человека. Об этом сообщает "Мегаполис".

Сегодня вечером, 23 марта, на Комендантском проспекте, 24 в сторону Долгоозерной улицы, был сбит пешеход.

На фото можно заметить, что человек лежит вне зоны пешеходного перехода, за несколько метров после него.

Очевидцы сообщают, что сбитый человек не шевелится и по "размерам" похож на ребёнка.

Минут 20 назад ехала там. Скорее взрослый человек. Может девушка. И сзади машины, которая сбила - была еще куча машин, которые поврезались друг в дружку. Уточняют очевидцы

Водитель, управляющий автомобилем с которым и произошло ДТП ожидает сотрудников ГИБДД и кареты скорой помощи.

Фото: Мегаполис