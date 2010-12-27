Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Очевидцы: на Комендантском проспекте сбили пешехода
Сегодня, 21:43
0
ProkVad
105

Очевидцы: на Комендантском проспекте сбили пешехода

0
 
 

Сообщается, что человек лежит на асфальте и не шевелится.

В Приморском районе вне зоны пешеходного перехода сбили человека. Об этом сообщает "Мегаполис".

Сегодня вечером, 23 марта, на Комендантском проспекте, 24 в сторону Долгоозерной улицы, был сбит пешеход.

На фото можно заметить, что человек лежит вне зоны пешеходного перехода, за несколько метров после него.

Очевидцы сообщают, что сбитый человек не шевелится и по "размерам" похож на ребёнка.

Минут 20 назад ехала там. Скорее взрослый человек. Может девушка. И сзади машины, которая сбила - была еще куча машин, которые поврезались друг в дружку.

Уточняют очевидцы

Водитель, управляющий автомобилем с которым и произошло ДТП ожидает сотрудников ГИБДД и кареты скорой помощи.

Фото: Мегаполис

Все новости района
Теги: авария , дтп , комендантский проспект
Категории: Лента новостей Происшествия ДТП Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5