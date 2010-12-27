Очевидцы: на Комендантском проспекте сбили пешехода

В Приморском районе вне зоны пешеходного перехода сбили человека. Об этом сообщает "Мегаполис".
Сегодня вечером, 23 марта, на Комендантском проспекте, 24 в сторону Долгоозерной улицы, был сбит пешеход.
На фото можно заметить, что человек лежит вне зоны пешеходного перехода, за несколько метров после него.
Очевидцы сообщают, что сбитый человек не шевелится и по "размерам" похож на ребёнка.
Минут 20 назад ехала там. Скорее взрослый человек. Может девушка. И сзади машины, которая сбила - была еще куча машин, которые поврезались друг в дружку.
Уточняют очевидцы
Водитель, управляющий автомобилем с которым и произошло ДТП ожидает сотрудников ГИБДД и кареты скорой помощи.
Фото: Мегаполис