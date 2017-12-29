Очевидцы: на Гаванской улице встали трамваи в обе стороны

Вечером 19 марта на перекрётске Малого проспекте В.О. и Гаванской улицы образовалась пробка из трамваев.
Очевидцы сообщают, что на Васильевском острове, встали трамваи в обе стороны.
Трамваи встали в обе стороны. О причинах пока неизвестно, но рабочие бегают там, ковыряют вагоны.
Уточняют очевидцы
Ранее Piter.TV писал, что на мосту Александра Невского произошло "красивое" ДТП, в котором оказались ChevroletLanos, трамвай и Lamborghini. В связи с аварией перекрыты трамвайные пути.
Видео: Piter.TV
Фото: группа ДТП и ЧП | Санкт-Петербург