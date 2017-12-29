Очевидцы: на Гаванской улице встали трамваи в обе стороны

На Васильевском острове пробка из трамваев.

Вечером 19 марта на перекрётске Малого проспекте В.О. и Гаванской улицы образовалась пробка из трамваев.

Очевидцы сообщают, что на Васильевском острове, встали трамваи в обе стороны.

Трамваи встали в обе стороны. О причинах пока неизвестно, но рабочие бегают там, ковыряют вагоны. Уточняют очевидцы

Ранее Piter.TV писал, что на мосту Александра Невского произошло "красивое" ДТП, в котором оказались ChevroletLanos, трамвай и Lamborghini. В связи с аварией перекрыты трамвайные пути.

Видео: Piter.TV

Фото: группа ДТП и ЧП | Санкт-Петербург