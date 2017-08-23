Очевидцы: на Фарфоровской лежит мужчина, разрезанный пополам

Мужчина попал под колеса электропоезда

В среду утром, 23 августа 2017 года, подписчики сообщества spb_today сообщили, что на юге Петербурга, на железнодорожной станции Фарфоровская, произошел трагический инцидент;

Там под колесами электрички погиб немолодой мужчина. Как рассказали свидетели происшествия, было похоже на то, что немолодому мужчине стало плохо и он упал на рельсы. Его разрезало пополам проезжавшей электричкой.

– На ж/д Фарфоровская, человек на рельсах. Разрезан на пополам. Служб нет. Будут изменения в расписании электричек. – рассказала одна из подписчиц сообщества. – Не похож на суицидника. пожилой мужчина 65-70 лет. стало плохо упал... Предложили машинистам его отодвинуть с путей, но они предпочли еще раз по нему проехаться.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Видео: архив