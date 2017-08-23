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Очевидцы: на Фарфоровской лежит мужчина, разрезанный пополам

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Мужчина попал под колеса электропоезда

В среду утром, 23 августа 2017 года, подписчики сообщества spb_today сообщили, что на юге Петербурга, на железнодорожной станции Фарфоровская, произошел трагический инцидент; 

Там под колесами электрички погиб немолодой мужчина. Как рассказали свидетели происшествия, было похоже на то, что немолодому мужчине стало плохо и он упал на рельсы. Его разрезало пополам проезжавшей электричкой. 

– На ж/д Фарфоровская, человек на рельсах. Разрезан на пополам. Служб нет. Будут изменения в расписании электричек. – рассказала одна из подписчиц сообщества. – Не похож на суицидника. пожилой мужчина 65-70 лет. стало плохо упал... Предложили машинистам его отодвинуть с путей, но они предпочли еще раз по нему проехаться. 

Обстоятельства происшествия выясняются. 

Видео: архив

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Теги: гибель на путях , жд пути , жд станция , жд станция фарфоровская , петербург
Категории: Новости СПб Происшествия

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