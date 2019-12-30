Очередной каршеринг попал в аварию на Будапештской

Жители города замечают, что аварии с арендованными машинами стали происходить чаще.

В ночь на воскресенье, 19 января, на перекрестке с улицей Димитрова во Фрунзенском районе города арендованная машина врезалась в легковой автомобиль. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург", социальной сети "ВКонтакте".

Мнения в комментариях разделились. Одни утверждают, что все водители каршерингов "забывают основы безопасности", а другие, что "не стоит грести всех под одну гребенку", ведь нормальные пользователи таких машин тоже "страдают" из-за "выходок" особо беспечных водителей.

Ранее мы писали, что на Просвещения каршеринг снес ограждение и вылетел на тротуар.

Фото: vk.com/spb_today