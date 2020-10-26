У магазинов H&M в Петербурге скопились огромные очереди 1 августа

Такая же ситуация наблюдается и в других городах РФ.

В понедельник, 1 августа, у магазинов H&M в Петербурге собрались толпы желающих приобрести остатки вещей от уходящего из РФ бренда. Об этом сообщило издание aif.spb.ru.

Отмечается, что шведский ретейлер не работает в РФ с марта. После финальной распродажи произойдет закрытие магазинов H&M во всей стране.

Судя по всему, точно такая же ситуация сейчас происходит в Москве и других российских городах.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцы пожаловались на неполадки сервиса записи на финскую визу 1 августа.

Фото: Yandex.maps