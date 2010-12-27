Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Очепятка: на сайте ФИФА стадион "Санкт-Петербург" назвали "Спартак"
Сегодня, 22:45
0
ProkVad
95

Очепятка: на сайте ФИФА стадион "Санкт-Петербург" назвали "Спартак"

0
 
 

Все остальные стадионы были названы верно.

На официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА) стадион "Санкт-Петербург" случайно назвали "Спартак". Неточность прокралась в расписание матчей чемпионата мира. Такую ошибку заметили внимательные пользователи сайта. 

На данный момент ошибка на сайте исправлена.

В Петербурге пройдут матчи группового раунда Марокко — Иран, Россия — Египет, Бразилия — Коста-Рика и Нигерия — Аргентина.

Фото: Невские Новости; ВКонтакте / ФК "Зенит"

Теги: санкт-петербург , спартак , стадион , фифа
Категории: Лента новостей Новости СПб Новости России

Оставить комментарий

    Сегодня 23:16

    КарГТУ - легендарное высшее учебное заведение, расположенный в Караганде. Широкий спектр специальностей технических и гуманитарных специальностей. Любящие свою работу преподаватели, мероприятия и весёлая студенческая жизнь.

    0

Новости на эту тему

Загрузка...
5