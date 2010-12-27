Очепятка: на сайте ФИФА стадион "Санкт-Петербург" назвали "Спартак"

На официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА) стадион "Санкт-Петербург" случайно назвали "Спартак". Неточность прокралась в расписание матчей чемпионата мира. Такую ошибку заметили внимательные пользователи сайта.
На данный момент ошибка на сайте исправлена.
В Петербурге пройдут матчи группового раунда Марокко — Иран, Россия — Египет, Бразилия — Коста-Рика и Нигерия — Аргентина.
Фото: Невские Новости; ВКонтакте / ФК "Зенит"
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