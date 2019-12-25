Эффективность от "всех болезней" у препарата не доказана.

Оценена эффективность появившегося в России "блокатора" вирусов. Об этом рассказали опрошенные журналистами "ТАСС" эксперты. Специалисты усомнились в эффективности средства, которое недавно появилось в российских аптеках. Они напомнили, что "блокатор" вирусов не проходил испытания на действенность против коронавируса, а также не может считаться лекарством от всех болезней.

Известно, что "блокатор" представляет собой бейдж с картриджем, в котором находится активное вещество - диоксид хлора. Его разработали в ИТМО. В Национальном исследовательском университете называют свою разработку "профилактическим препаратом". Он способен обеззараживать воздух с снижать активность штаммов вирусов группы А, а также аденовируса. Принцип работы препарата основан на удалении действующего вещества из пористого сорбента (цеолита). Затем оно распределяется в пределах кубического метра.

В МГУ считают, что испытания ИТМО проводились в герметично закрытом сосуде. Именно так проверялся противовирусный эффект препарата. Представитель кафедры иммунологии Евгений Шилов заявил, что аналогичное действие для закрытой комнаты, с площадью более чем 20 квадратных метров, можно получить за 25 тысяч минут (17 суток). При этом условием должно стать наличие объема воздуха в 50 кубических метров, что в 5 тысяч раз больше эксикатора.

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