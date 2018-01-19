Обзор рынка готового жилья Санкт-Петербурга: III квартал 2025

Аналитики сервиса Яндекс Недвижимость отмечают положительную динамику на рынке готового жилья в Северной столице. В третьем квартале 2025 года средний срок экспозиции объектов снизился на 4%, достигнув 112 дней. Это одно из самых значительных улучшений среди российских городов-миллионников, где в целом наблюдается стагнация.
В то время как по крупнейшим городам страны период от публикации объявления до сделки немного вырос (до 109 дней), Петербург демонстрирует противоположный тренд. Стабильность общероссийского показателя в течение года (110–108 дней) подтверждает выход рынка на плато.
Адаптация продавцов к новым условиям
Владельцы недвижимости в Петербурге проявляют повышенную гибкость в ценообразовании. Статистика показывает рост доли объявлений со снижением стоимости на 1,2 п.п. При этом незначительно увеличилось (на 1,1 п.п.) и число собственников, решивших поднять цену. Средний размер итогового дисконта в сделках сохранился на уровне предыдущего квартала — 4,6%.
Для покупателей, рассматривающих квартиры в Санкт-Петербурге, это означает, что рынок предлагает более предсказуемые условия: объекты находят своих покупателей быстрее, а ценовая политика остается умеренной.
Сравнительная позиция Петербурга
По скорости совершения сделок Санкт-Петербург (112 дней) опережает многие миллионники, уступая лишь лидерам:
– Перми (83 дня)
– Челябинску (94 дня)
– Омску (96 дней)
– Екатеринбургу (98 дней)
– Москве (101 день)
Значительное сокращение сроков продаж также зафиксировано в Уфе (–7%) и Волгограде (–6%).
Экспертная оценка
Евгений Белокуров, коммерческий директор сервиса Яндекс Недвижимость, комментирует:
Третий квартал подтвердил тренд на стабилизацию. Участники рынка сохраняют осторожность: покупатели тщательно выбирают объекты, а продавцы все чаще демонстрируют готовность к переговорам о цене. О развороте в сторону уверенного роста говорить преждевременно.
Методология исследования основана на анализе медианных сроков экспозиции и динамики цен в уникальных объявлениях за 2024–2025 годы, с исключением аномальных значений.
Итоги квартала
Рынок вторичной недвижимости Санкт-Петербурга сохраняет сбалансированность. Сокращение сроков экспозиции свидетельствует об оживлении деловой активности, а гибкость продавцов в переговорах создает комфортные условия для совершения сделок. Ожидается, что до конца года ценовая динамика и активность спроса сохранятся в рамках текущих значений, что делает рынок предсказуемым для всех участников.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все