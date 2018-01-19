Обзор рынка готового жилья Санкт-Петербурга: III квартал 2025

В то время как по крупнейшим городам страны период от публикации объявления до сделки немного вырос (до 109 дней), Петербург демонстрирует противоположный тренд.

Аналитики сервиса Яндекс Недвижимость отмечают положительную динамику на рынке готового жилья в Северной столице. В третьем квартале 2025 года средний срок экспозиции объектов снизился на 4%, достигнув 112 дней. Это одно из самых значительных улучшений среди российских городов-миллионников, где в целом наблюдается стагнация.

Адаптация продавцов к новым условиям

Владельцы недвижимости в Петербурге проявляют повышенную гибкость в ценообразовании. Статистика показывает рост доли объявлений со снижением стоимости на 1,2 п.п. При этом незначительно увеличилось (на 1,1 п.п.) и число собственников, решивших поднять цену. Средний размер итогового дисконта в сделках сохранился на уровне предыдущего квартала — 4,6%.

Для покупателей, рассматривающих квартиры в Санкт-Петербурге, это означает, что рынок предлагает более предсказуемые условия: объекты находят своих покупателей быстрее, а ценовая политика остается умеренной.

Сравнительная позиция Петербурга

По скорости совершения сделок Санкт-Петербург (112 дней) опережает многие миллионники, уступая лишь лидерам:

– Перми (83 дня)

– Челябинску (94 дня)

– Омску (96 дней)

– Екатеринбургу (98 дней)

– Москве (101 день)

Значительное сокращение сроков продаж также зафиксировано в Уфе (–7%) и Волгограде (–6%).

Экспертная оценка

Евгений Белокуров, коммерческий директор сервиса Яндекс Недвижимость, комментирует:

Третий квартал подтвердил тренд на стабилизацию. Участники рынка сохраняют осторожность: покупатели тщательно выбирают объекты, а продавцы все чаще демонстрируют готовность к переговорам о цене. О развороте в сторону уверенного роста говорить преждевременно.

Методология исследования основана на анализе медианных сроков экспозиции и динамики цен в уникальных объявлениях за 2024–2025 годы, с исключением аномальных значений.

Итоги квартала

Рынок вторичной недвижимости Санкт-Петербурга сохраняет сбалансированность. Сокращение сроков экспозиции свидетельствует об оживлении деловой активности, а гибкость продавцов в переговорах создает комфортные условия для совершения сделок. Ожидается, что до конца года ценовая динамика и активность спроса сохранятся в рамках текущих значений, что делает рынок предсказуемым для всех участников.

Фото: Piter.tv