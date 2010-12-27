ЗакС Ленобласти предложил лицензировать квесты

По мнению депутатов, квесты могут представлять опасность для посетителей.

В Законодательном собрании Ленинградской области депутаты выступили с предложением сертифицировать и лицензировать квесты. Как сообщает 15 мая РБК, инициатором стал депутат Владимир Петров, который намерен согласовать свою идею с МВД и МЧС.

Спикер убежден, что театрализованные действия в закрытых помещениях, на данный момент, могут представлять реальную опасность для жизни посетителей. По действующему законодательству, организаторы квестов не проходят обязательную для других процедуру лицензирования. Петров заявил, что нужно искать компромисс и лицензировать квесты, не нанося ущерба этому виду предпринимательства.

Напомним, в Краснодаре в конце прошлого года аниматор квеста поранил посетителю руку циркулярной пилой. Пострадавшего госпитализировали. В октябре 2017 года в Москве провалился пол и посетители упали на нижний этаж.