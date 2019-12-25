Объявлены новые запреты и послабления на время эпидемии в Ленобласти

Ограничения по-прежнему касаются районов с наибольшим числом зараженных.

В субботу, 16 мая, правительство Ленинградской области внесло корректировки в Постановление о снятии ограничений по коронавирусу в регионе. Об этом сообщил Online47.

Напомним, что Ленинградская область разделена на районы "зеленой", "желтой" и "красной" зоны в зависимости от эпидемической обстановки. Так, на данный момент в наиболее уязвимой "красной" зоне запрещены торговля парфюмерией и косметикой, посещение примерочных. Нельзя примерять одежду и в районах "желтой" зоны.

Ярмарки и вещевые рынки могут работать только в зоне с "зеленой" меткой. Для торговых центров в "желтой" и "красной" зонах введены ограничения: теперь открытие ждет только комплексы общей площадью не более 25 тыс. квадратных метров.

С другими изменениями можно ознакомиться ниже:

Ранее мы рассказали о том, что за сутки в Ленобласти обнаружено 74 новых заражения коронавирусом.

Фото: telegram / lenobladminka, Online47