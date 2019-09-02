Объявлена тема нового Фестиваля песчаных скульптур в Петербурге

Планируется, что он снова пройдет на пляже Петропавловской крепости.

Темой нового Фестиваля песчаных скульптур в Петербурге станет "Мир без границ". Об этом 13 мая Piter.tv сообщили в пресс-службе музея истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости. Вход на выставку платный для всех, кроме детей до 7 лет.

Первым днем работы выставки станет 22 мая, она будет работать три с половиной месяца с перерывом на подготовку к празднику "Алые паруса", отмечают организаторы.

На пляже Петропавловской крепости появятся образы, связанные с Австралией, Китаем, Францией и фантастическими мирами. Каждый год на создание всех скульптур требуется не менее 3 тысяч тонн песка и около 20 дней работы.



Для придания скульптурам прочности и сохранения первоначального вида до окончания работы выставки, скульптуры регулярно будут обрабатывать специальным раствором, защищающим от капризной петербургской погоды. Именно поэтому планируется, что, все композиции сохранят свой первоначальный вид вплоть до окончания фестиваля в середине сентября.

Фото: sandfest.ru