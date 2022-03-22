  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Фестиваль песчаных скульптур в Петропавловской крепости откроют 1 мая
Сегодня, 9:46
161
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

0 0

В Петропавловскую крепость завезли более тысячи тонн песка для подготовки к 22-му Фестивалю песчаных скульптур. Об этом сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский в своем Telegram-канале. 

Мастера из разных регионов России, а также из Республики Беларусь и Армении создают свои произведения у Алексеевского равелина. Пиотровский отметил, что в своих работах художники вдохновляются литературой, музыкой, сказками и образами, связанными с Петербургом.

Посмотреть на готовые песчаные скульптуры можно будет с 1 мая.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге прошел фестиваль, объединивший блогеров и создателей классического кино.

Фото: Telegram / Пиотровский Online

Теги: санкт-петербург, фестиваль песчаных скульптур
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии