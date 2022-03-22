Фестиваль песчаных скульптур в Петропавловской крепости откроют 1 мая

В Петропавловскую крепость завезли более тысячи тонн песка для подготовки к 22-му Фестивалю песчаных скульптур. Об этом сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский в своем Telegram-канале.

Мастера из разных регионов России, а также из Республики Беларусь и Армении создают свои произведения у Алексеевского равелина. Пиотровский отметил, что в своих работах художники вдохновляются литературой, музыкой, сказками и образами, связанными с Петербургом.

Посмотреть на готовые песчаные скульптуры можно будет с 1 мая.

