На фестивале песчаных скульптур откроют проект "Цой жив"

Торжественная состоится 21 июня на территории пляжа Петропавловской крепости.

На пляже Петропавловской крепости 21 июня откроются песчаную скульптуру "Цой жив". Работу создадут к 60-летию со дня рождения музыканта. Об этом сообщили в пресс-службе ГМИ СПб.

В праздничный день с 17 до 21:00 на территории Фестиваля для горожан будут выступать петербургские исполнители. В программе - выступление группы "Кино", перформанс от клипмейкера и музыканта Сергея Елгазина. Кроме того, выступят MC Михалыч, Евгений Быстревский, рок-группа "Начальник ЖЭКа", Рок-бард Максим Ермачков и другие.

Поклонники лидера группы "Кино" смогут увидеть, как автор песчаной композиции "Цой жив!" Теймур Абдулганиев добавляет последние штрихи к скульптуре, посвященной легендарному музыканту, чтобы в итоге представить публике один из самых ярких образов фестиваля.

Ранее на Piter.tv: в Центре искусства и музыки открылись выставки о Курехине и Цое.

Фото: Вконтакте / Фестиваль песчаных скульптур 2021 в СПБ